Определены все участники финала мужской Лиги наций — 2026 по волейболу

Определились все участники финала мужской Лиги наций — 2026 по волейболу. Соревнования пройдут в Китае с 29 июля по 2 августа.

Команды вышли в финальный раунд по итогам группового этапа (лучшие семь команд + команда-хозяйка). Его выиграла команда Японии, одержав 12 побед в 12 матчах (30 очков).

Волейбол. Мужчины. Лига наций — 2026. Состав финального раунда:

Япония, Польша, Словения, Италия, США, Турция, Украина, Китай.

Последняя путёвка в финал разыгрывалась между сборными Болгарии и Украины. Украинцы, в отличие от болгар, свой последний матч в группе выиграли и смогли обойти Болгарию в турнирной таблице.

Отметим, Китай получил путёвку в финал за счёт статуса команды-хозяйки соревнований.