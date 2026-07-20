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Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в финальный раунд Лиги наций по волейболу

Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в финальный раунд Лиги наций по волейболу
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Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории квалифицировалась в финальный раунд Лиги наций, который стартует в Китае 29 июля.

Украинские волейболисты выиграли последнюю, седьмую путёвку в финал. За неё они сражались с командой Болгарии, с которой шли на равных перед заключительным матчем группового этапа.

В последнем матче Украина обыграла команду Германии со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24). Болгария же уступила сборной Франции со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Украина
Окончен
3 : 1
Германия
Украина: Тонконог - 21, Янчук - 13, Семенюк - 12, Плотницкий - 11, Щуров - 7, Ковалёв - 5, Щитков - 1, Дрозд, Синица, Тупчий, Бойко, Киселюк, Велецкий, Пампушко
Германия: Бранд - 17, Бёме - 17, Райхерт - 13, Бреме - 12, Торви - 4, Петер - 2, Мовинкель - 2, Бурггреф - 1, Рёрс - 1, Гравен, Кон, Циммерман, Краге, Крик
Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2026, понедельник. 00:00 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Франция
Болгария: Николов - 16, Аспарухов - 10, Николов - 6, Антов - 4, Бардаров - 3, Грозданов - 2, Петков - 1, Атанасов - 1, Петков - 1, Начев, Величков, Желев, Палев, Колев
Франция: Энно - 20, Фор - 11, Лиегбекедо - 9, Потрон - 6, Юэтс - 5, Дюфло-Росси - 3, Бризар - 1, Тизи-Уалу, Буайе, Дьез, Гейе, Маньен, Рамон, Пюжоль

Отметим, что сборная Украины добилась выхода в финальный раунд уже во втором своём сезоне в Лиге Наций. Команда дебютировала в основном турнире в 2025 году. В первом своём сезоне сборная заняла десятое место.

Турнирная таблица группового этапа Лиги наций (м)
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