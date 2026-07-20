Мужская сборная Украины впервые в истории вышла в финальный раунд Лиги наций по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории квалифицировалась в финальный раунд Лиги наций, который стартует в Китае 29 июля.

Украинские волейболисты выиграли последнюю, седьмую путёвку в финал. За неё они сражались с командой Болгарии, с которой шли на равных перед заключительным матчем группового этапа.

В последнем матче Украина обыграла команду Германии со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24). Болгария же уступила сборной Франции со счётом 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).

Отметим, что сборная Украины добилась выхода в финальный раунд уже во втором своём сезоне в Лиге Наций. Команда дебютировала в основном турнире в 2025 году. В первом своём сезоне сборная заняла десятое место.