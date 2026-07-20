Известны четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу

Определились четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу. Матчи пройдут с 29 по 30 июля в Нинбо, Китай.
Волейбол. Мужчины. Лига наций — 2026, финал. Четвертьфинальные пары:
Япония — Китай;
Италия — США;
Польша — Украина;
Словения — Турция.
Отметим, сборная Китая получила путёвку в финал за счёт статуса команды-хозяйки соревнований.
Полуфинальные матчи мужской Лиги наций пройдут 1 августа, матч за третье место — 2 августа, матч за титул — также 2 августа.
В 2025 году Лигу наций у мужчин выиграла сборная Польша (во второй раз в своей истории).
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