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Известны четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу

Известны четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу
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Определились четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу. Матчи пройдут с 29 по 30 июля в Нинбо, Китай.

Волейбол. Мужчины. Лига наций — 2026, финал. Четвертьфинальные пары:

Япония — Китай;
Италия — США;
Польша — Украина;
Словения — Турция.

Отметим, сборная Китая получила путёвку в финал за счёт статуса команды-хозяйки соревнований.

Полуфинальные матчи мужской Лиги наций пройдут 1 августа, матч за третье место — 2 августа, матч за титул — также 2 августа.

В 2025 году Лигу наций у мужчин выиграла сборная Польша (во второй раз в своей истории).

Сетка группового этапа Лиги наций - 2026 (м)
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