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Российская диагональная Вита Акимова перешла в «Галатасарай»

Российская диагональная Вита Акимова перешла в «Галатасарай»
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24-летняя российская диагональная Вита Акимова стала волейболисткой турецкого «Галатасарая». Контракт между сторонами заключён на один год.

Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской «Новары». В первом сезоне стала лучшим бомбардиром команды.

Акимова начала профессиональную карьеру в системе клуба «Динамо-Ак Барс», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.

В рамках игры за сборную России Акимова становилась призёром молодёжного чемпионата мира и чемпионкой Европы среди девушек, а также Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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