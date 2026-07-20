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Яна Щербань прокомментировала возвращение сборной России по волейболу на мировую арену

Яна Щербань прокомментировала возвращение сборной России по волейболу на мировую арену
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Российская волейболистка Яна Щербань отреагировала на допуск российских волейболистов на международную арену.

– Яна, как ты восприняла новость о возвращении России на международную арену?
– Безумно рада! Мне очень жаль, что до этого на виду были только девчонки, которые играют в заграничных клубах: Таня Толок, Арина Федоровцева, Марина Маркова. Это шикарные игроки! Они на виду, о них слышат. А вот те девчонки, которые играют в России, к сожалению, уже забываются. Иностранки не знают других наших игроков, не знакомы с уровнем чемпионата, не смотрят наши игры. То есть абсолютно потеряли интерес. К сожалению, таковы реалии.

Поэтому жду не дождусь, когда уже наши девчонки смогут наконец-то выступить на международном уровне. Потому что спортивная карьера длится недолго, а эти эмоции и впечатления незабываемы. Так что желаю нашим спортсменам как можно скорее вернуться на мировую арену, — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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