Яна Щербань прокомментировала возвращение сборной России по волейболу на мировую арену

Российская волейболистка Яна Щербань отреагировала на допуск российских волейболистов на международную арену.

– Яна, как ты восприняла новость о возвращении России на международную арену?

– Безумно рада! Мне очень жаль, что до этого на виду были только девчонки, которые играют в заграничных клубах: Таня Толок, Арина Федоровцева, Марина Маркова. Это шикарные игроки! Они на виду, о них слышат. А вот те девчонки, которые играют в России, к сожалению, уже забываются. Иностранки не знают других наших игроков, не знакомы с уровнем чемпионата, не смотрят наши игры. То есть абсолютно потеряли интерес. К сожалению, таковы реалии.

Поэтому жду не дождусь, когда уже наши девчонки смогут наконец-то выступить на международном уровне. Потому что спортивная карьера длится недолго, а эти эмоции и впечатления незабываемы. Так что желаю нашим спортсменам как можно скорее вернуться на мировую арену, — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.