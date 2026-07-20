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Российская волейболистка Щербань рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем

Российская волейболистка Щербань рассказала, как познакомилась с мужем-итальянцем
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Российская волейболистка Яна Щербань рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.

– В Италии ты не только вновь влюбилась в волейбол, но и познакомилась со своим будущим мужем. Как темпераментному итальянцу удалось покорить русскую девушку?
– Я тогда играла в Тренто, а он там был на каникулах, путешествовал в горах. И так получилось, что звёзды сошлись (улыбается). Да и настроение в Италии другое, поэтому как-то так жизнь повернулась в лучшую сторону.

Открою секрет: мой муж работал шеф-поваром в Лондоне, теперь мне не надо искать никаких ресторанов, потому что он умеет готовить всё! Он даже нашу селёдку под шубой научился готовить (улыбается). Поэтому в нашей семье я не готовлю, сняла с себя все полномочия. Вот такой приятный бонус. И за флорентийскими стейками мне не надо никуда ехать. Они теперь у меня дома есть (улыбается), — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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