«Пьяченца» вернула в команду игрока, с которым попрощалась два месяца назад

Итальянский мужской волейбольный клуб «Пьяченца» объявил о возвращении в состав команды 18-летнего французского блокирующего Даниэля Иегбекедо. Спортсмен выступал за этот клуб с января 2026 года, но в мае пресс-служба команды объявила о расставании с Даниэлем.

В июне Иегбекедо представили в качестве нового игрока французского «Шомона». А в июле, после удачного дебюта блокирующего в Лиге наций в составе национальной команды Франции, «Пьяченца» вернула Даниэля в свою команду.

«Очень рад вернуться в «Пьяченцу» и продолжить выступать за команду, которая молода и конкурентоспособна», — приводит слова Иегбекедо пресс-служба клуба в своих аккаунтах в социальных сетях.