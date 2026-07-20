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«Всегда хотелось пожить там». Яна Щербань объяснила, почему едет играть за клуб из США

«Всегда хотелось пожить там». Яна Щербань объяснила, почему едет играть за клуб из США
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Российская волейболистка Яна Щербань рассказала, как принимала решение о переходе в американскую лигу MLV (Major League Volleyball).

«У меня раздумья были больше о своей физической форме. В том смысле, что я каждый год думаю: «Ну всё, наверное, уже хватит, наигралась. Пора бы заняться своими проектами». И как только я думаю, что всерьёз пора заканчивать, поступает предложение. Из Америки их было сразу два: из Лас-Вегаса и Сан-Франциско.

Опять же, если не брать волейбольную составляющую, мы смотрим мир. Поэтому пользуемся всеми возможностями, что нам предоставляет жизнь. В Азии уже пожили, поняли, что нравится, что не нравится. Сейчас следующий этап – Америка. Так что мой выбор — это не только волейбол. Соответственно, долго я об этом не думала. Была абсолютно счастлива, что появилась такая возможность. Знаешь, у меня даже была мечта — учиться в каком-нибудь американском колледже. Такая бы даже сказала, мечта, немного навязанная картинками из фильмов. Поэтому всегда хотелось пожить там, поэтому если подвернулся такой шанс, почему бы и нет?» — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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