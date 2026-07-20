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Волейболистка Яна Щербань рассказала, почему уехала играть из России в Италию

Волейболистка Яна Щербань рассказала, почему уехала играть из России в Италию
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Российская волейболистка Яна Щербань объяснила своё решение после успешной карьеры в России попробовать свои силы в чемпионате Италии.

«Довольна тем, как складывалась моя карьера в России: это был невероятный опыт, много интересных событий, классных сезонов. Я играла на высоком уровне в лучших клубах страны, стала пятикратной чемпионкой России (четыре раза выиграла с московским «Динамо», один – с «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата»). Также в составе нашей сборной стала двукратным призёром Гран-при. Однако после такой нагрузки организм дал сбой. Наверное, больше в психологическом плане. Ничего не хотелось, не приносило радость. И вот так в одночасье я решила, что всё бросаю.

Но тогда у меня было предложение из Италии, и я решила, почему бы не попробовать? Как оказалось, тем самым я ещё продлила свою спортивную карьеру. Уже сколько прошло? Пять лет, да? А я всё ещё не могу наиграться, никак не могу закончить (улыбается).

В России очень длинные сезоны, много перелётов, поэтому накапливается усталость, как физическая, так и моральная. У тебя просто не остаётся времени на свою жизнь. Спорт, тренировки, раннее начало сезона. Соответственно, ты не успеваешь даже выдохнуть. Поэтому я решила дать себе этот шанс и попробовать что-то новое. И не пожалела. В Италии оказался совершенно другой подход к тренировкам, люди с другой ментальностью. Это помогло мне перезарядить свои батарейки», — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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