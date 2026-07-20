«Очень жарко, нет воды, грязь». Российская волейболистка — о чемпионате Индонезии

Российская волейболистка Яна Щербань рассказала о специфике игры в чемпионате Индонезии.

«В Индонезии профессиональный волейбол отсутствует как понятие. Как бы правильно сказать… Например, там нет культуры питания спортсменов. Наше руководство постоянно переживало, чтобы мы хорошо поели перед матчем. Но для них «хорошо поесть» – это KFC или «Бургер Кинг». Могли принести в автобус и огромные куски пиццы. И это всё было перед игрой! Если бы я что-то подобное съела, не смогла бы даже дышать, не то, чтобы двигаться на матче. Однако для них это норма, как и тренировки во время Рамадана. Игроки в течение дня могли ничего не есть и не пить. Из-за этого мы поздно начинали тренироваться, в шесть вечера. Потом у нас была пауза на перекус, после чего тренировочный процесс продолжался. Для меня это было непривычно.

Также во многих залах организация была на низком уровне: очень жарко, нет воды в раздевалках, грязь. Однако все эти недостатки перекрывала любовь болельщиков, особенно к иностранным звёздам, которые приезжали повысить уровень волейбола.

Да, я получила колоссальный опыт в этой стране, эмоции от этого только положительные. К тому же чемпионат короткий, в регулярном сезоне всего 12 игр. Матчей мало, но каждый из них был на выживание, а с легионера всегда был двойной спрос и нагрузка. Например, если в Италии все примерно равны, а нагрузка распределяется более-менее равномерно между всеми, то в Индонезии ты лидер и должен тащить всю команду», — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.