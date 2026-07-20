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Яна Щербань рассказала, чем отличается подход к волейболу в России и в Италии

Яна Щербань рассказала, чем отличается подход к волейболу в России и в Италии
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Российская волейболистка Яна Щербань рассказала об отличиях профессионального волейбола в Италии и в России.

«В Италии на тренировках нет такого, что кто-то отдыхает или отлынивает от работы. Там абсолютно все профессионалы, просто относятся к поражениям гораздо проще. После неудачных игр никто не закрывается в себе, все продолжают дальше разговаривать. В России так не принято. В начале моей карьеры было много таких моментов: ты проигрываешь какой-то матч — и возникает ощущение, что на этом заканчивается вся жизнь. Нет! Просто надо сделать правильные выводы и идти дальше, чтобы это не отражалось на общении вне площадки. В Италии очень легко идёт восстановление и переключение. В этом есть большой плюс, ты не погружаешься в самокопание, тем самым лучше настраиваешься на следующий матч», — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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