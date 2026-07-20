«Куриные головы, змейки на гриле». Российская волейболистка — о деликатесах в Индонезии

Российская волейболистка Яна Щербань призналась, что не прониклась любовью к экзотической кухне, когда играла в чемпионате Индонезии.

– Пробовала что-нибудь из традиционной кухни?

– Нам клуб организовал праздничный вечер, на котором должны были быть шедевры индонезийской кухни. Мы подходим к столам, а там…

– Звучит уже устрашающе.

– Да! Там были шпажки с пересушенными куриными головами, кишечник какого-то непонятного животного и змейки на гриле. Я оказалась не готова к таким экспериментам и вежливо отказалась от этих деликатесов.

– Неужели ничего не попробовала?

– Нет, я ещё жить хочу (улыбается), — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.