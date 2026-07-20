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«Было хорошее предложение». Щербань — о возможности вернуться в российскую Суперлигу

«Было хорошее предложение». Щербань — о возможности вернуться в российскую Суперлигу
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Российская волейболистка Яна Щербань высказалась о возможности своего возвращения в чемпионат России среди команд Суперлиги.

– Не думала ли над тем, чтобы вернуться в Россию? Тем более с России недавно сняли международный бан.
– Никогда не говори «никогда». В том году у меня даже было хорошее предложение из топового российского клуба. Но приоритеты сейчас другие. Посмотрим. Я не говорю нет, однако на данный момент – не рассматриваю, — сказала Щербань в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Щербань — пятикратная чемпионка России (четыре раза брала титул с московским «Динамо», один – с калининградским «Локомотивом»).

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