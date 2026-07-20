15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Денис Богдан рассказал, как прошла его недавняя поездка в Японию

Денис Богдан рассказал, как прошла его недавняя поездка в Японию
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал, как прошла его недавняя поездка в Японию, отметив, что ему удалось посетить много интересных мест.

– Ты был на Олимпиаде в Токио в 2021 году. К сожалению, из-за ковида и всем известных обстоятельств нельзя было выходить из Олимпийской деревни, но ты недавно посетил Японию и исполнил свою мечту. Расскажи о поездке, как тебе Япония? Что там делал?
– Вообще классно. Был на концерте, ездил в парк Universal, ездил в Дисней. В общем, много гулял, почти 30 000 шагов каждый день. Всё болело, как будто бы уже был на сборах.

Конечно же, понравились культура и технологии в Японии, они такие разнообразные, и всё это у них сочетается в одно общее дело. Поэтому мне очень понравилось. Всем советую поехать.

И, конечно же, я исполнил свою мечту – съездил в Парк Наруто. Час езды всего лишь от Осаки, обязательно посетите, не пожалеете, – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Материалы по теме
Провал фаворитов и рекорд Японии. Итоги предварительного этапа мужской Лиги наций — 2026
Провал фаворитов и рекорд Японии. Итоги предварительного этапа мужской Лиги наций — 2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android