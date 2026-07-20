Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал, как прошла его недавняя поездка в Японию, отметив, что ему удалось посетить много интересных мест.

– Ты был на Олимпиаде в Токио в 2021 году. К сожалению, из-за ковида и всем известных обстоятельств нельзя было выходить из Олимпийской деревни, но ты недавно посетил Японию и исполнил свою мечту. Расскажи о поездке, как тебе Япония? Что там делал?

– Вообще классно. Был на концерте, ездил в парк Universal, ездил в Дисней. В общем, много гулял, почти 30 000 шагов каждый день. Всё болело, как будто бы уже был на сборах.

Конечно же, понравились культура и технологии в Японии, они такие разнообразные, и всё это у них сочетается в одно общее дело. Поэтому мне очень понравилось. Всем советую поехать.

И, конечно же, я исполнил свою мечту – съездил в Парк Наруто. Час езды всего лишь от Осаки, обязательно посетите, не пожалеете, – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.