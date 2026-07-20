15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Богдан рассказал, чего ждёт от возвращения россиян на международные турниры

Богдан рассказал, чего ждёт от возвращения россиян на международные турниры
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился ожиданиями относительно допуска российских волейболистов к международным соревнованиям.

– Недавно ты стал чемпионом России. Что дальше? Ждёшь ли ты допуск наших спортсменов на Олимпийские игры, международные соревнования?
– Мы, конечно, все верим в это. На уровне чемпионата России уже всё выиграли с «Динамо», поэтому нужно выигрывать и дальше на международной арене. Очень надеюсь, что нас допустят, что это пойдёт как можно скорее, не будет нам никто ставить палки в колёса. Поэтому ждём, будем выигрывать всё, что осталось, что ещё не выиграли, нужно выигрывать. А чемпионат, конечно, прикольно быть двукратным чемпионом России, но нужно быть и трёх-четырех-пяти, потому что есть вот ребята, например, Максим Михайлов, который 10 раз выигрывал. Это не предел, не остановился человек, – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и клубы к международным соревнованиям после обновления рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).

Материалы по теме
Денис Богдан рассказал, как прошла его недавняя поездка в Японию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android