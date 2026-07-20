Богдан рассказал, чего ждёт от возвращения россиян на международные турниры

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился ожиданиями относительно допуска российских волейболистов к международным соревнованиям.

– Недавно ты стал чемпионом России. Что дальше? Ждёшь ли ты допуск наших спортсменов на Олимпийские игры, международные соревнования?

– Мы, конечно, все верим в это. На уровне чемпионата России уже всё выиграли с «Динамо», поэтому нужно выигрывать и дальше на международной арене. Очень надеюсь, что нас допустят, что это пойдёт как можно скорее, не будет нам никто ставить палки в колёса. Поэтому ждём, будем выигрывать всё, что осталось, что ещё не выиграли, нужно выигрывать. А чемпионат, конечно, прикольно быть двукратным чемпионом России, но нужно быть и трёх-четырех-пяти, потому что есть вот ребята, например, Максим Михайлов, который 10 раз выигрывал. Это не предел, не остановился человек, – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и клубы к международным соревнованиям после обновления рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).