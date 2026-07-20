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«Бывают дни, когда не так сильно устал». Богдан — о том, как находит время на хобби

«Бывают дни, когда не так сильно устал». Богдан — о том, как находит время на хобби
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал, как он находит время для своих хобби и увлечений.

– Ты следишь за баскетболом, играешь в падел-теннис. Может быть, у тебя есть какие-нибудь забавные истории о твоих других хобби? И как ты вообще всё успеваешь?
– Ну, рэп слушать, конечно, вообще несложно, можно успеть всегда его послушать. А так, летом, в отпуске, в выходные дни, когда бывают такие редкие случаи, когда ты немножко не так сильно устал, как обычно. Поэтому можно и поиграть, и последить. Я смотрю [баскетбольные] обзоры болею там за одну команду, за две, и поэтому тоже не сложно в целом. Между тренировками можно успеть посмотреть, – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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