Денис Богдан рассказал, как попал в московское «Динамо»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал, как попал в клуб, отметив, что перед этим тренировался в академии «Факела» из Нового Уренгоя.

– Вернёмся ещё в начало твоей карьеры, почему ты выбрал волейбол?

– Не знаю, пришла тётя, сказала: «Ты классный, высокий парень, приходи к нам, попробуешь».

– Пришёл, понравилось и пошёл. И ты всё время был в «Динамо»? Или в его академии? Или как ты попал в клуб?

– Я вообще родом из Беларуси. Из главной страны Беларуси. Переехал оттуда лет в 15 в Россию, попал в академию «Факела» – клуба из Нового Уренгоя. Пробыл там три года в молодёжке, шесть – в основной команде, и потом только перешёл в «Динамо», – сказал Богдан в беседе с Ксенией Елисеевой в студии «Чемпионата» на VK Fest.