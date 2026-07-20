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Николов стал лучшим бомбардиром и нападающим предварительного этапа Лиги наций

Николов стал лучшим бомбардиром и нападающим предварительного этапа Лиги наций
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22-летний болгарский доигровщик Александар Николов возглавил сразу два рейтинга предварительного этапа мужской Лиги наций. Он стала лучшим бомбардиром, набрав 278 очков, и лучшим нападающим турнира, заработав 247 очков.

Для Николова и сборной Болгарии турнир уже завершён. Сборная заняла восьмое место в турнирной таблице предварительного этапа, но не попала в «Финал четырёх». Последнее восьмое вакантное место досталось сборной Китая на правах организаторов турнира. Китайская команда звершила предварительный этап на 18-м месте.

Лучшим связующим этого этапа признан француз Антуан Бризар, его соотечественник Матис Энно стал лучшим принимающим, украинец Дмитрий Янчук – лучший подающий, канадец Джексон Хоу – лучший блокирующий, аргентинец Франко Массимино – лучший защищающийся.

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