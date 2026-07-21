15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Брянский: Лига наций выглядит максимально доступным турниром для сборной России

Брянский: Лига наций выглядит максимально доступным турниром для сборной России
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о перспективах возвращения команды на международные старты, отметив, что считает розыгрыш следующего сезона Лиги наций одним из самых перспективных вариантов для этого.

«Сейчас идёт розыгрыш Лиги наций, поэтому параллельно с этим турниром со многими зарубежными коллегами обсуждаем профессиональные вопросы. И в наших частных беседах они нас поздравляют и говорят о том, что нужно поскорее встретиться на волейбольной площадке. Что касается перспектив участия в официальных турнирах, самым реалистичным вариантом выглядит следующий розыгрыш Лиги наций. Он видится максимально доступным для нас соревнованием», – приводит слова Брянского ТАСС.

Материалы по теме
Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?
Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android