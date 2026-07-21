Брянский: Лига наций выглядит максимально доступным турниром для сборной России

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о перспективах возвращения команды на международные старты, отметив, что считает розыгрыш следующего сезона Лиги наций одним из самых перспективных вариантов для этого.

«Сейчас идёт розыгрыш Лиги наций, поэтому параллельно с этим турниром со многими зарубежными коллегами обсуждаем профессиональные вопросы. И в наших частных беседах они нас поздравляют и говорят о том, что нужно поскорее встретиться на волейбольной площадке. Что касается перспектив участия в официальных турнирах, самым реалистичным вариантом выглядит следующий розыгрыш Лиги наций. Он видится максимально доступным для нас соревнованием», – приводит слова Брянского ТАСС.