Брянский рассказал о планах сборной России после допуска к международным стартам

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о ближайших планах национальной команды с учётом допуска сборной до международных стартов.

«Что касается ближайших планов сборной, перестраивать их не будем. Сейчас волейболисты находятся на сборах в своих клубах. На конец лета – начало осени у нас запланирован один тренировочный цикл для национальной сборной. На учебно-тренировочное мероприятие будут вызваны только 14 игроков, но нужно сразу пояснить, что это далеко не весь список кандидатов. Мы располагаем куда большим количеством сильных волейболистов, способных усилить команду в случае необходимости», – приводит слова Брянского ТАСС.

В начале июля Международная федерация волейбола (FIVB), основываясь на рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), приняла решение допустить российские сборные с флагом и гимном к международным стартам.