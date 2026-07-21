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Брянский рассказал о планах сборной России после допуска к международным стартам

Брянский рассказал о планах сборной России после допуска к международным стартам
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о ближайших планах национальной команды с учётом допуска сборной до международных стартов.

«Что касается ближайших планов сборной, перестраивать их не будем. Сейчас волейболисты находятся на сборах в своих клубах. На конец лета – начало осени у нас запланирован один тренировочный цикл для национальной сборной. На учебно-тренировочное мероприятие будут вызваны только 14 игроков, но нужно сразу пояснить, что это далеко не весь список кандидатов. Мы располагаем куда большим количеством сильных волейболистов, способных усилить команду в случае необходимости», – приводит слова Брянского ТАСС.

В начале июля Международная федерация волейбола (FIVB), основываясь на рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК), приняла решение допустить российские сборные с флагом и гимном к международным стартам.

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