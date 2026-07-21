Габи не выступит за Бразилию в «Финале восьми» женской Лиги наций

32-летняя капитан и доигровщица сборной Бразилии Габриэла Гимараес пропустит «Финал четырёх» женской Лиги наций. Гимараес участвовала в первой и второй игровых неделях турнира.

Спортсменка продолжит восстановление из-за травмы поясницы. Бразильянка планирует вернуться в состав национальной команды к чемпионату Южной Америки.

«К сожалению, этот перерыв был действительно необходим для того, чтобы я выздоровела наилучшим образом. Было понимание со стороны всего профессионального персонала и медицинской бригады. Нам удалось составить очень хороший протокол, чтобы я восстановилась на 100%», – приводит слова Гимараес портал meridiansport.rs.