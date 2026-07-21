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Диагональный «Зенита» СПб: раньше все равнялись на Михайлова, сейчас на Бабкевича

Диагональный «Зенита» СПб: раньше все равнялись на Михайлова, сейчас на Бабкевича
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Диагональный петербургского «Зенита» Егор Сиденко рассказал о предстоящей конкуренции с одноклубником Владиславом Бабкевичем, который так же играет на позиции диагонального. В прошлом сезоне Сиденко стал лучшим бомбардиром «Кузбасса».

«Я считаю, что чем выше класс диагонального, с которым ты соревнуешься, тем быстрее ты растёшь как игрок, и как человек. С Владом, конечно, будет интересно посоревноваться, потому что он уже на протяжении пяти или шести лет — лучший по набранным очкам. Я не сильно отстаю в регулярке, но приблизиться к его цифрам не получается.

Очень надеюсь, что эта конкуренция с Владом позволит мне вырасти как игроку ещё сильнее, потому что раньше все равнялись на Макса Михайлова. Сейчас новое поколение смотрит на Влада и равняется на него. Поэтому с топовым диагональным, я бы сказал даже, мирового класса, будет посоревноваться очень интересно», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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