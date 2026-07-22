Кто станет победителем женской волейбольной Лиги наций —2026?
Сегодня, 22 июля, стартует плей-офф волейбольной Лиги наций — 2026 среди женщин. За выход в полуфинал турнира поборются следующие команды.
Волейбол. Женщины. Лига наций — 2026. Полный состав участников плей-офф
- США;
- Китай;
- Турция;
- Канада;
- Италия;
- Нидерланды;
- Бразилия;
- Япония.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом женской волейбольной Лиги наций — 2026?»
Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора. Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Италии.
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