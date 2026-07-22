Кто станет победителем женской волейбольной Лиги наций —2026?

Сегодня, 22 июля, стартует плей-офф волейбольной Лиги наций — 2026 среди женщин. За выход в полуфинал турнира поборются следующие команды.

Волейбол. Женщины. Лига наций — 2026. Полный состав участников плей-офф

США;

Китай;

Турция;

Канада;

Италия;

Нидерланды;

Бразилия;

Япония.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом женской волейбольной Лиги наций — 2026?»

Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора. Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Италии.