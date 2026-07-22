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Кто станет победителем женской волейбольной Лиги наций —2026?

Кто станет победителем женской волейбольной Лиги наций —2026?
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Сегодня, 22 июля, стартует плей-офф волейбольной Лиги наций — 2026 среди женщин. За выход в полуфинал турнира поборются следующие команды.

Волейбол. Женщины. Лига наций — 2026. Полный состав участников плей-офф

  • США;
  • Китай;
  • Турция;
  • Канада;
  • Италия;
  • Нидерланды;
  • Бразилия;
  • Япония.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом женской волейбольной Лиги наций — 2026?»

Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора. Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Италии.

Календарь Лиги наций —2026 среди женщин
Турнирная таблица Лиги наций — 2026 среди женщин
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