Италия вышла в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин, обыграв Нидерландцы

Сборная Италии вышла в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин, обыграв в матче 1/4 финала команду Нидерландов в трёх сетах. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Соперник итальянок определится во втором матче сегодняшнего игрового дня между командами Бразилии и Японии.

Также за выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин ещё поборются США, Китай, Турция и Канада. Сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора

Напомним, решающая стадия Лиги наций 2026 года проходит в Макао, Китай. Действующим чемпионом соревнований являются итальянские волейболистки. В финале прошлого года они одержали победу над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).