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Италия — Нидерланды, результат матча 22 июля 2026, счёт 3:0, 1/4 финала Лиги наций —2026

Италия вышла в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин, обыграв Нидерландцы
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Сборная Италии вышла в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин, обыграв в матче 1/4 финала команду Нидерландов в трёх сетах. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Лига наций (ж) . 1/4 финала
22 июля 2026, среда. 11:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Нидерланды
Италия: Антропова - 15, Силла - 11, Фар - 10, Данези - 9, Нервини - 7, Орро - 5, Эгону - 1, Оморуйи - 1, Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Нвакалор, Джованнини
Нидерланды: Дамбринк - 13, Кноллема - 9, Байенс - 6, ван де Воссе - 5, Янсен - 4, Стют - 3, Яспер - 2, Вос - 1, Тен Бринке, Яспер, ван Ален, Бонгартс, Кок, Ресинк

Соперник итальянок определится во втором матче сегодняшнего игрового дня между командами Бразилии и Японии.

Также за выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин ещё поборются США, Китай, Турция и Канада. Сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора

Напомним, решающая стадия Лиги наций 2026 года проходит в Макао, Китай. Действующим чемпионом соревнований являются итальянские волейболистки. В финале прошлого года они одержали победу над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций —2026 среди женщин
Турнирная таблица Лиги наций — 2026 среди женщин
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