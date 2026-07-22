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Бразилия — Япония. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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Бразилия — Япония, результат матча 22 июля 2026, счёт 3:1, 1/4 финала Лиги наций — 2026 среди женщин

Бразилия одолела Японию в четвертьфинале Лиги наций и сыграет с Италией за выход в финал
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Сборная Бразилии одолела команду Японии в четвертьфинале Лиги наций — 2026 среди женщин. Встреча закончилась со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20).

Лига наций (ж) . 1/4 финала
22 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Япония
Бразилия: Соуза - 30, Бергманн - 24, Монтибеллер - 12, Дуарте - 7, Неззо - 7, Виэзел - 3, Ратцке - 1, Карнейро, Араужо, Венк, Насименто, Бассо, де Арруда, Бесен
Япония: Вада - 19, Исикава - 15, Сато - 12, Ямада - 9, Симамура - 8, Сэки - 2, Акимото - 2, Ямагучи - 1, Китамадо - 1, Сакаэ, Кодзима, Ивасава, Фукудомэ, Сигихара

В 1/2 финала турнира соперником бразильянок станет сборная Италии, которая в своём четвертьфинале обыграла Нидерланды.

Также за выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин ещё поборются США, Китай, Турция и Канада. Сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Напомним, решающая стадия Лиги наций 2026 года проходит в Макао, Китай. Действующим чемпионом соревнований являются итальянские волейболистки. В финале прошлого года они одержали победу над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций — 2026 среди женщин
Турнирная таблица Лиги наций — 2026 среди женщин
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