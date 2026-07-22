Бразилия одолела Японию в четвертьфинале Лиги наций и сыграет с Италией за выход в финал

Сборная Бразилии одолела команду Японии в четвертьфинале Лиги наций — 2026 среди женщин. Встреча закончилась со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20).

В 1/2 финала турнира соперником бразильянок станет сборная Италии, которая в своём четвертьфинале обыграла Нидерланды.

Также за выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин ещё поборются США, Китай, Турция и Канада. Сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Напомним, решающая стадия Лиги наций 2026 года проходит в Макао, Китай. Действующим чемпионом соревнований являются итальянские волейболистки. В финале прошлого года они одержали победу над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).