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Главный тренер женской сборной России Ушаков рассказал о планах команды на ближайшее время

Главный тренер женской сборной России Ушаков рассказал о планах команды на ближайшее время
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков рассказал о планах команды на ближайшее будущее в контексте недавнего допуска до международных стартов, включая сборы в УТЦ «Новогорск».

«Решение FIVB открывает нам дорогу на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, поэтому вся дальнейшая подготовка будет строиться с прицелом на главный турнир четырёхлетия. Поэтому к работе с национальной командой привлекаем девушек, которые не только будут участвовать в олимпийской квалификации, но и в перспективе через два года выступят в США. Понятно, что изменения по ходу этой достаточно длинной дистанции неизбежны: кто-то, не дай бог, травмируется, кому-то не позволят выступить иные обстоятельства. Но девушки настроены оптимистично. Они хотят проявить себя и мощно вернуться в мировую элиту. На ближайший сбор в Новогорске с 26 июля приедут 14 волейболисток, они же отправятся в Сербию. Дополнительно не будем рвать подготовку клубов и вызывать замены, сыграем товарищеские матчи с имеющимися в нашем распоряжении спортсменками», – приводит слова Ушакова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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