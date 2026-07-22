14 волейболистов мужской сборной России примут участие в летних тренировочных сборах

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменов, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах мужской сборной России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболистов. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.

Павел Панков, связующий, «Динамо» Москва;

Роман Порошин, связующий, «Белогорье» Белгород;

Илья Власов, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;

Дмитрий Лызик, центральный блокирующий, «Локомотив» Новосибирск;

Дмитрий Жук, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;

Роман Романовский, центральный блокирующий, «Зенит-Казань» Казань;

Дмитрий Волков, доигровщик, «Динамо» Москва;

Антон Сёмышев, доигровщик, «Динамо» Москва;

Омар Курбанов, доигровщик, «Локомотив» Новосибирск;

Денис Богдан, доигровщик, «Динамо» Москва;

Илья Казаченков, диагональный, «Локомотив» Новосибирск;

Максим Сапожков, диагональный, «Динамо» Москва;

Илья Фёдоров, либеро, «Зенит-Казань» Казань;

Евгений Баранов, либеро, «Динамо» Москва.