15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

14 волейболистов мужской сборной России примут участие в летних тренировочных сборах

14 волейболистов мужской сборной России примут участие в летних тренировочных сборах
Комментарии

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменов, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах мужской сборной России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболистов. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.

  • Павел Панков, связующий, «Динамо» Москва;
  • Роман Порошин, связующий, «Белогорье» Белгород;
  • Илья Власов, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;
  • Дмитрий Лызик, центральный блокирующий, «Локомотив» Новосибирск;
  • Дмитрий Жук, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;
  • Роман Романовский, центральный блокирующий, «Зенит-Казань» Казань;
  • Дмитрий Волков, доигровщик, «Динамо» Москва;
  • Антон Сёмышев, доигровщик, «Динамо» Москва;
  • Омар Курбанов, доигровщик, «Локомотив» Новосибирск;
  • Денис Богдан, доигровщик, «Динамо» Москва;
  • Илья Казаченков, диагональный, «Локомотив» Новосибирск;
  • Максим Сапожков, диагональный, «Динамо» Москва;
  • Илья Фёдоров, либеро, «Зенит-Казань» Казань;
  • Евгений Баранов, либеро, «Динамо» Москва.
Материалы по теме
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android