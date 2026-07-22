14 волейболистов мужской сборной России примут участие в летних тренировочных сборах
Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменов, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах мужской сборной России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболистов. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.
- Павел Панков, связующий, «Динамо» Москва;
- Роман Порошин, связующий, «Белогорье» Белгород;
- Илья Власов, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;
- Дмитрий Лызик, центральный блокирующий, «Локомотив» Новосибирск;
- Дмитрий Жук, центральный блокирующий, «Динамо» Москва;
- Роман Романовский, центральный блокирующий, «Зенит-Казань» Казань;
- Дмитрий Волков, доигровщик, «Динамо» Москва;
- Антон Сёмышев, доигровщик, «Динамо» Москва;
- Омар Курбанов, доигровщик, «Локомотив» Новосибирск;
- Денис Богдан, доигровщик, «Динамо» Москва;
- Илья Казаченков, диагональный, «Локомотив» Новосибирск;
- Максим Сапожков, диагональный, «Динамо» Москва;
- Илья Фёдоров, либеро, «Зенит-Казань» Казань;
- Евгений Баранов, либеро, «Динамо» Москва.
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