Стало известно, кто из волейболисток сборной примет участие в летних сборах в Новогорске
Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменок, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах женской сборной России в подмосковном УТЦ «Новогорск». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболисток. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.
- Полина Матвеева, связующая, «Динамо-Ак Барс» Казань;
- Анна Озерова, связующая, «Ленинградка» Санкт-Петербург;
- Ангелина Лазарева, центральная блокирующая, «Заречье-Одинцово» Московская область;
- Дарья Киселёва, центральная блокирующая, «Локомотив» Калининградская область;
- Анастасия Манжосова, центральная блокирующая, «Заречье-Одинцово» Московская область;
- Варвара Сергеева, центральная блокирующая, «Протон» Саратов;
- Елизавета Фитисова, центральная блокирующая, «Корабелка» Санкт-Петербург;
- Ирина Воронкова, доигровщица, «Джакарта Пертамина Эндуро» Индонезия;
- Марина Маркова, доигровщица, «Вакифбанк» Турция;
- Ольга Бирюкова, доигровщица, «Заречье-Одинцово» Московская область;
- Ирина Капустина, доигровщица, «Локомотив» Калининградская область;
- Арина Федоровцева, доигровщица, «Фенербахче» Турция;
- Татьяна Толок, диагональная, «Игор Горгондзола» Италия;
- Вита Акимова, диагональная, «Галатасарай» Турция;
- Анна Подкопаева, либеро, «Динамо» Краснодар;
- Мария Бибина, либеро, «Динамо-Ак Барс» Казань.
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