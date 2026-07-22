Стало известно, кто из волейболисток сборной примет участие в летних сборах в Новогорске

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменок, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах женской сборной России в подмосковном УТЦ «Новогорск». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболисток. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.