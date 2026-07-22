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Стало известно, кто из волейболисток сборной примет участие в летних сборах в Новогорске

Стало известно, кто из волейболисток сборной примет участие в летних сборах в Новогорске
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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала список спортсменок, которые примут участие в ближайших летних тренировочных сборах женской сборной России в подмосковном УТЦ «Новогорск». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями заявленных волейболисток. Эти сборы будут первыми для команды после недавнего допуска до международной арены.

  • Полина Матвеева, связующая, «Динамо-Ак Барс» Казань;
  • Анна Озерова, связующая, «Ленинградка» Санкт-Петербург;
  • Ангелина Лазарева, центральная блокирующая, «Заречье-Одинцово» Московская область;
  • Дарья Киселёва, центральная блокирующая, «Локомотив» Калининградская область;
  • Анастасия Манжосова, центральная блокирующая, «Заречье-Одинцово» Московская область;
  • Варвара Сергеева, центральная блокирующая, «Протон» Саратов;
  • Елизавета Фитисова, центральная блокирующая, «Корабелка» Санкт-Петербург;
  • Ирина Воронкова, доигровщица, «Джакарта Пертамина Эндуро» Индонезия;
  • Марина Маркова, доигровщица, «Вакифбанк» Турция;
  • Ольга Бирюкова, доигровщица, «Заречье-Одинцово» Московская область;
  • Ирина Капустина, доигровщица, «Локомотив» Калининградская область;
  • Арина Федоровцева, доигровщица, «Фенербахче» Турция;
  • Татьяна Толок, диагональная, «Игор Горгондзола» Италия;
  • Вита Акимова, диагональная, «Галатасарай» Турция;
  • Анна Подкопаева, либеро, «Динамо» Краснодар;
  • Мария Бибина, либеро, «Динамо-Ак Барс» Казань.
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