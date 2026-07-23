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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 23 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 23 июля
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Сегодня, 23 июля, пройдут матчи 1/4 финала волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 22 июля (время московское):

11:00. Турция — Канада;

14:30. США — Китай.

За выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин поборются восемь команд: США, Китай, Турция, Канада, Италия, Нидерланды, Бразилия и Япония. Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года они обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Турнирная таблица Лиги наций - 2026
Календарь Лиги наций - 2026
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