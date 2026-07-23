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Женская сборная Турции вышла в 1/2 финала Лиги наций — 2026, обыграв Канаду

Женская сборная Турции вышла в 1/2 финала Лиги наций — 2026, обыграв Канаду
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Волейболистки сборной Турции вышли в 1/2 финала розыгрыша Лиги наций – 2026, обыграв в четвертьфинальном матче Канаду со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 11:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Канада
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу
Канада: Георгиадис, Ван Рик, Уайт, Грэй, Эрбен-Бейкер, Митрович, Франсен, Джонсон, Гезен, Джост, Смрек, Мальо, Андулаевич, Токбуом

Волейбол. Лига наций – 2026. 1/4 финала, женщины:

Турция – Канада – 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

В полуфинале турецкие волейболистки сыграют с победителем встречи между сборными США и Китая.

За выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин поборются восемь команд: США, Китай, Турция, Канада, Италия, Нидерланды, Бразилия и Япония. Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года она обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Таблица Лиги наций - 2026
Календарь Лиги наций - 2026
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