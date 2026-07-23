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В Федерации волейбола Латвии не поддержали бойкот турниров с участием сборных России

В Федерации волейбола Латвии не поддержали бойкот турниров с участием сборных России
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Президент Федерации волейбола Латвии Арнис Тунте заявил, что национальные команды не будут бойкотировать турниры с участием российских и белорусских сборных.

«Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет инициативы принимать какие-либо решения, пока мы не сможем предложить альтернативу или что-то лучшее. Сейчас многие ради собственной популярности публично говорят, что не нужно играть и участвовать, но нам нечего предложить спортсменам, которые готовились к этим соревнованиям годами и 10-летиями. Это лишь громкие и пустые лозунги.

Сейчас волейболом занимаются несколько тысяч молодых людей. Думаю, если мы скажем, что больше не будем участвовать в чемпионатах Европы, мира или любых других международных соревнованиях, это приведёт к серьёзным потерям. Если государство сможет договориться со странами Скандинавии или Балтии о проведении альтернативных чемпионатов, я только поддержу такую идею. Но пока слышу лишь громкие лозунги, а не план действий», — приводит слова Тунте Sportacentrs.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB), ссылаясь на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России, а также на призыв МОК смягчить ограничения для российских спортсменов, сняла отстранение российских волейболистов и разрешила им принимать участие в турнирах под своей эгидой.

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