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Стали известны даты проведения товарищеских матчей между Россией и Сербией

Стали известны даты проведения товарищеских матчей между Россией и Сербией
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Женская сборная России по волейболу проведёт товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом сообщает спортивный портал Sport Klub.

С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. Сборные встретятся во второй раз подряд. В 2025 году мужские и женские национальные команды России и Сербии сыграли товарищеские матчи в рамках Кубка Первого канала.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды России пропустят.

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