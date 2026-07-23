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Блокирующая Алексич пропустит товарищеские матчи между Россией и Сербией и ЧЕ

Блокирующая Алексич пропустит товарищеские матчи между Россией и Сербией и ЧЕ
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29-летняя блокирующая женской сборной Сербии Майа Алексич пропустит товарищеские матчи со сборной России, которые состоятся 5 и 7 августа. Спортсменка также не примет участия в чемпионате Европы из-за состояния здоровья.

«С сожалением сообщаю, что моё лето в составе национальной сборной в этом году завершилось. Из-за проблем со здоровьем и состоянием иммунной системы сейчас для меня важнее всего несколько дней отдохнуть и подготовить организм к предстоящему клубному сезону. Я буду всей душой поддерживать девушек, тренерский штаб и всю команду на чемпионате Европы. Увидимся следующим летом в Италии», — написала Алексич в своих социальных сетях.

Напомним, в 2025 году Алексич в составе национальной команды Сербии приняла участие в Кубке Первого канала. Сербки уступили сборной России.

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