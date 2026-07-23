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Сборная Китая на тай-брейке обыграла США и вышла в полуфинал женской Лиги наций — 2026

Сборная Китая на тай-брейке обыграла США и вышла в полуфинал женской Лиги наций — 2026
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Волейболистки Китая вышли в полуфинал Лиги наций – 2026, обыграв сборную США со счётом 3:2 (15:25, 25:23, 25:20, 17:25, 15:13).

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 14:30 МСК
США
Окончен
2 : 3
Китай
США: Поултер, Скиннер, Хенц, О'Нил, Родригес, Ли, Каахаайна-Торрес, Томпсон, Реттке, Огбогу, Кьюбик-Бэнкс, Molly McCage, Эгглстон, Самеди
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе

Волейбол. Лига Наций – 2026. 1/4 финала, женщины:

США – Китай – 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15).

За выход в финал соревнований китаянки поборются с волейболистками Турции, которые ранее обыграли сборную Канады со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17). Вторую путёвку в решающий матч разыграют Бразилия и Италия.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года она обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Турнирная таблица Лиги наций - 2026
Календарь Лиги наций - 2026
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