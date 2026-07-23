Сборная Китая на тай-брейке обыграла США и вышла в полуфинал женской Лиги наций — 2026

Волейболистки Китая вышли в полуфинал Лиги наций – 2026, обыграв сборную США со счётом 3:2 (15:25, 25:23, 25:20, 17:25, 15:13).

Волейбол. Лига Наций – 2026. 1/4 финала, женщины:

США – Китай – 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15).

За выход в финал соревнований китаянки поборются с волейболистками Турции, которые ранее обыграли сборную Канады со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17). Вторую путёвку в решающий матч разыграют Бразилия и Италия.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года она обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).