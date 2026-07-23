Определились полуфинальные пары женской Лиги наций — 2026

Сегодня, 23 июля, состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги наций по волейболу – 2026 среди женщин, по результатам которых окончательно стали известны полуфинальные пары турнира.

Накануне сборная Италии всухую обыграла команду Нидерландов со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16), а Бразилия оказалась сильнее Японии – 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20).

В матчах, которые состоялись сегодня, 23 июля, Турция одолела канадскую сборную с результатом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17). Команда США в единственном из четырёх матчей, дошедших до тай-брейка, уступила Китаю со счётом 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15).

Таким образом, в полуфинале женской Лиги наций – 2026 Китай сразится с Турцией, а Италия – с Бразилией.