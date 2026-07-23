Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин за 23 июля

Сегодня, 23 июля, состоялись заключительные матчи четвертьфинальной стадии женской Лиги наций – 2026 по волейболу. В рамках прошедшего игрового дня определились все полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в четверг.

Волейбол. Лига наций – 2926, женщины. Результаты матчей 23 июля

Турция – Канада – 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17);

США – Китай – 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15).

В полуфинале турнира Китай сразится с Турцией, а Италия – с Бразилией. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года она обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).