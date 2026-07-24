Турок Адис Лагумджия признан игроком недели мужской Лиги наций

27-летний диагональный сборной Турции Адис Лагумджия признан лучшим игроком третьей недели предварительного этапа мужской Лиги наций. В первую неделю это звание получил болгарин Александар Николов, во вторую неделю – японец Ран Такахаси.

Лагумджия помог национальной команде Турции впервые выйти в «Финал восьми» мужской Лиги наций. В четвертьфинале турки сыграют со сборной Словении. Матчи решающего этапа пройдут в Нинбо, Китай.

Напомним, в женской Лиге наций игроками недели становились исключительно турецкие волейболистки. В первую неделю звание получила доигровщица Япрак Эркек, во вторую и третью – Мелисса Варгас.