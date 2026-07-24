«Сербки попросили нас о спарринге». Ушаков — о планах женской сборной России по волейболу

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков рассказал о ближайших планах национальной команды, а также об отборе на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

«У нас в августе запланирован сбор в Новогорске, потом едем на две товарищеские игры в Сербию. Сербки готовятся к чемпионату Европы и попросили нас о спарринге. Сильная команда, эти матчи будут полезны и нам, и им. А что касается дальнейших планов — сначала надо какие-то конкретные даты получить, чтобы строить какие-то планы. Пока мы спокойно продолжаем ту работу, которую начали в прошлом году.

У нас совсем нет времени для раскачки. Мы сейчас девятые в мировом рейтинге — а если бы Канада чуть лучше выступила в Мировой лиге, стали бы 10-ми. На Олимпиаду отбираются напрямую победители пяти континентальных соревнований, также страна-организатор — и плюс лучшие сборные из рейтинга, это всего пять мест.

Выиграть чемпионат Европы в этом году мы не сможем, так что надо максимально успешно выступить в Лиге наций следующим летом. Возможностей расслабиться у нас не будет, нужно сразу давать результат», — приводит слова Ушакова Legalbet.