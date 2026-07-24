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Ушаков рассказал, как отслеживает матчи волейболисток перед вызовом в сборную России

Ушаков рассказал, как отслеживает матчи волейболисток перед вызовом в сборную России
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Главный тренер женской сборной России и волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков рассказал, как отслеживает матчи российских волейболисток в разных клубах перед вызовом в состав сборной.

«Когда идёт работа в клубе, понятно, что процентов 80 времени уделяешь клубу. Надо делать анализ игры каждого ближайшего соперника, исходя из этого выстраивать тренировочный процесс.

А что касается сборной — по ходу сезона ты просто смотришь матчи и точечно оцениваешь действия наших сборниц. Выбираешь какие-то матчи в выходные дни — в основном чемпионат Италии или Турции. Не то что устаёшь, просто времени действительно не хватает. Тем более матчи часто идут одновременно. Чемпионаты Японии и Бразилии смотрю в меньшей степени, выборочно — из-за большой разницы во времени. Также каждую среду можно отслеживать Лигу чемпионов.

Чемпионат Японии в меньшей степени, он идёт там очень рано. Чемпионат Бразилии, опять же.

Ну и, конечно, большое спасибо статистикам сборной. Они мне сбрасывают технические получасовые записи действий в матчах наших игроков», — приводит слова Ушакова legalbet.

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