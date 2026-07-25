Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 25 июля

Сегодня, 25 июля, пройдут матчи 1/2 финала волейбольной Лиги наций — 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Лига наций – 2026, женщины. Расписание матчей на 25 июля (время московское):

11:30. Бразилия – Италия;

14:30. Китай – Турция.

Ранее сборная Италии всухую обыграла команду Нидерландов со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16), а Бразилия оказалась сильнее Японии – 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20). Турция одолела канадскую сборную с результатом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17). Команда США в единственном из четырёх матчей, дошедших до тай-брейка, уступила Китаю со счётом 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15).

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).