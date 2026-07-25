Сборная Бразилии стала первым финалистом женской Лиги наций — 2026

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Лиги наций – 2026, в полуфинальной встрече одолев команду Италии. Матч, который состоялся в Макао, завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Соперницы бразильянок по финалу определятся в матче между сборными Турции и Китая. Начало этой встречи запланировано на 14:00 мск в субботу, 25 июля. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).