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Бразилия — Италия, результат матча 25 июля 2026, счёт 3:2, 1/2; Лига наций по волейболу среди женщин 2026

Сборная Бразилии стала первым финалистом женской Лиги наций — 2026
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Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Лиги наций – 2026, в полуфинальной встрече одолев команду Италии. Матч, который состоялся в Макао, завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Италия
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Араужо, Монтибеллер, Ратцке, Неззо, Соуза, Венк, Насименто, Бергманн, Бассо, де Арруда, Бесен
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованнини, Антропова

Соперницы бразильянок по финалу определятся в матче между сборными Турции и Китая. Начало этой встречи запланировано на 14:00 мск в субботу, 25 июля. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций - 2026 (ж)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (ж)
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