Женская сборная Турции вышла в финал Лиги наций — 2026, где сразится с Бразилией

Сборная Турции по волейболу вышла в финал женской Лиги наций – 2026, одолев в полуфинальной встрече команду Китая. Встреча, которая прошла в Макао, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Ранее в полуфинале между Бразилией и Италией победу одержала бразильская сборная. Матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Финал женской Лиги наций между Бразилией и Турцией запланирован на воскресенье, 26 июля. В этот же день Италия и Китай сразятся за бронзовые медали.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).