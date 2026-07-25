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Женская сборная Турции вышла в финал Лиги наций — 2026, где сразится с Бразилией

Женская сборная Турции вышла в финал Лиги наций — 2026, где сразится с Бразилией
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Сборная Турции по волейболу вышла в финал женской Лиги наций – 2026, одолев в полуфинальной встрече команду Китая. Встреча, которая прошла в Макао, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
Китай
Окончен
0 : 3
Турция
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу

Ранее в полуфинале между Бразилией и Италией победу одержала бразильская сборная. Матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Финал женской Лиги наций между Бразилией и Турцией запланирован на воскресенье, 26 июля. В этот же день Италия и Китай сразятся за бронзовые медали.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций - 2026 (ж)
Турнирная таблица Лиги наций - 2026 (ж)
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