Определились финалисты женской Лиги наций — 2026

Сегодня, 25 июля, завершились полуфинальные матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые разыграют между собой трофей в решающем матче.

В первом полуфинале дня сборная Бразилии обыграла команду Италии со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Во втором матче 1/2 финала команда Турции уверенно переиграла Китай. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Таким образом, в финале женской Лиги наций сыграют команды Бразилии и Турции. Сборные Италии и Китая сразятся в матче за третье место. Встречи пройдут завтра, 26 июля.