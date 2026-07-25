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Определились финалисты женской Лиги наций — 2026

Определились финалисты женской Лиги наций — 2026
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Сегодня, 25 июля, завершились полуфинальные матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые разыграют между собой трофей в решающем матче.

В первом полуфинале дня сборная Бразилии обыграла команду Италии со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Италия
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Араужо, Монтибеллер, Ратцке, Неззо, Соуза, Венк, Насименто, Бергманн, Бассо, де Арруда, Бесен
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованнини, Антропова

Во втором матче 1/2 финала команда Турции уверенно переиграла Китай. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
Китай
Окончен
0 : 3
Турция
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу

Таким образом, в финале женской Лиги наций сыграют команды Бразилии и Турции. Сборные Италии и Китая сразятся в матче за третье место. Встречи пройдут завтра, 26 июля.

Календарь Лиги наций — 2026 среди женщин
Турнирная таблица Лиги наций — 2026 среди женщин
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