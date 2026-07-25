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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 25 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 25 июля
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Сегодня, 23 июля, состоялись два полуфинальных матча женской Лиги наций — 2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Волейбол. Лига наций — 2026, женщины. Результаты матчей 25 июля:

  • Бразилия — Италия — 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12);
  • Китай — Турция — 0:3 (21:25, 15:25, 20:25).

Решающий этап женской Лиги наций проходит в Макао, Китай. За победу в финальном матче соревнований поборются сборные Бразилии и Турции. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций — 2026 среди женщин
Турнирная таблица Лиги наций — 2026 среди женщин
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