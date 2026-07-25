Женская сборная Италии впервые за три года не станет чемпионом крупного турнира
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В Китае состоялись полуфинальные матчи женской Лиги наций, где сборная Италии уступила национальной команде Бразилии и не смогла выйти в финал турнира. Матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) в пользу бразильянок. Для итальянок это первое поражение в полуфинале на крупных международных турнирах за последние три года.
Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Италия
Бразилия: Соуза - 23, Монтибеллер - 15, Бергманн - 15, Неззо - 10, Дуарте - 8, Ратцке - 5, Насименто - 4, Карнейро, Виэзел, Араужо, Венк, Бассо, де Арруда, Бесен
Италия: Нервини - 16, Эгону - 16, Силла - 12, Данези - 11, Фар - 10, Антропова - 8, Орро - 4, Мели - 1, Камби, Спирито, Ферсино, Нвакалор, Оморуйи, Джованнини
За это время национальная сборная дважды выиграла в финале Лиги наций, завоевала золото Олимпийских игр – 2024 и чемпионата мира – 2025.
26 июля команда сразится за бронзовые медали Лиги наций со сборной Китая, которая уступила Турции в полуфинале. В этот же день состоится финал между Бразилией и Турцией.
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