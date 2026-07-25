Женская сборная Италии впервые за три года не станет чемпионом крупного турнира

В Китае состоялись полуфинальные матчи женской Лиги наций, где сборная Италии уступила национальной команде Бразилии и не смогла выйти в финал турнира. Матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) в пользу бразильянок. Для итальянок это первое поражение в полуфинале на крупных международных турнирах за последние три года.

За это время национальная сборная дважды выиграла в финале Лиги наций, завоевала золото Олимпийских игр – 2024 и чемпионата мира – 2025.

26 июля команда сразится за бронзовые медали Лиги наций со сборной Китая, которая уступила Турции в полуфинале. В этот же день состоится финал между Бразилией и Турцией.