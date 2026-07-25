«Было бы легко сдаться». Капитан сборной Италии — о поражении в полуфинале Лиги наций

Капитан женской сборной Италии Анна Данези прокомментировала поражение своей команды в полуфинале Лиги наций. Итальянки уступили бразильянкам на тай-брейке со счётом 2:3 (25:21, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15).
«Положительная нота заключается в том, что сегодня мы не играли на нашем обычном уровне, но оставались в игре до конца. В некоторые моменты было бы легко сдаться, но мы этого не сделали. Надо отдать должное Бразилии, потому что она играла лучше нас и заслужила победу.
Сейчас мы должны перезагрузиться, потому что завтра нас ждёт ещё один финал. Завоевание подиума не менее важно. Мы должны забыть этот матч и выйти на площадку с целью подняться на подиум и забрать бронзу домой», – приводит слова Данези volleyball.it.
В матче за бронзу Лиги наций сборная Италии сыграет с Китаем 26 июля.
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