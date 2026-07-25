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«Было бы легко сдаться». Капитан сборной Италии — о поражении в полуфинале Лиги наций

«Было бы легко сдаться». Капитан сборной Италии — о поражении в полуфинале Лиги наций
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Капитан женской сборной Италии Анна Данези прокомментировала поражение своей команды в полуфинале Лиги наций. Итальянки уступили бразильянкам на тай-брейке со счётом 2:3 (25:21, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Италия
Бразилия: Соуза - 23, Монтибеллер - 15, Бергманн - 15, Неззо - 10, Дуарте - 8, Ратцке - 5, Насименто - 4, Карнейро, Виэзел, Араужо, Венк, Бассо, де Арруда, Бесен
Италия: Нервини - 16, Эгону - 16, Силла - 12, Данези - 11, Фар - 10, Антропова - 8, Орро - 4, Мели - 1, Камби, Спирито, Ферсино, Нвакалор, Оморуйи, Джованнини

«Положительная нота заключается в том, что сегодня мы не играли на нашем обычном уровне, но оставались в игре до конца. В некоторые моменты было бы легко сдаться, но мы этого не сделали. Надо отдать должное Бразилии, потому что она играла лучше нас и заслужила победу.

Сейчас мы должны перезагрузиться, потому что завтра нас ждёт ещё один финал. Завоевание подиума не менее важно. Мы должны забыть этот матч и выйти на площадку с целью подняться на подиум и забрать бронзу домой», – приводит слова Данези volleyball.it.

В матче за бронзу Лиги наций сборная Италии сыграет с Китаем 26 июля.

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