«Было бы легко сдаться». Капитан сборной Италии — о поражении в полуфинале Лиги наций

Капитан женской сборной Италии Анна Данези прокомментировала поражение своей команды в полуфинале Лиги наций. Итальянки уступили бразильянкам на тай-брейке со счётом 2:3 (25:21, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15).

«Положительная нота заключается в том, что сегодня мы не играли на нашем обычном уровне, но оставались в игре до конца. В некоторые моменты было бы легко сдаться, но мы этого не сделали. Надо отдать должное Бразилии, потому что она играла лучше нас и заслужила победу.

Сейчас мы должны перезагрузиться, потому что завтра нас ждёт ещё один финал. Завоевание подиума не менее важно. Мы должны забыть этот матч и выйти на площадку с целью подняться на подиум и забрать бронзу домой», – приводит слова Данези volleyball.it.

В матче за бронзу Лиги наций сборная Италии сыграет с Китаем 26 июля.