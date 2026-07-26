Расписание матчей плей-офф женской Лиги наций по волейболу — 2026 на 26 июля

Сегодня, 26 июля, завершится розыгрыш Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоится финал, а также матч за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Лига наций – 2026, женщины. Расписание матчей на 26 июля (время — мск):

10:30. Китай – Италия;

14:30. Турция – Бразилия.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Также 29 июля начнётся плей-офф мужской Лиги наций. В 1/4 финала сыграют сборные Японии, Китая, Италии, США, Словении, Турции, Польши и Украины.