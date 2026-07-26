Турция — Бразилия: где смотреть матч финала женской Лиги наций — 2026 по волейболу

Сегодня, 26 июля, в Макао пройдёт финальный матч Лиги наций по волейболу – 2026 среди женщин. В рамках игрового дня за золотые медали сразятся сборные Турции и Бразилии. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

Официально финальный матч женской Лиги наций покажет Okko. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года итальянки обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Также 29 июля начнётся плей-офф мужской Лиги наций. В 1/4 финала сыграют сборные Японии, Китая, Италии, США, Словении, Турции, Польши и Украины.