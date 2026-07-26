Сборная Италии стала бронзовым призёром женской Лиги наций — 2026

Женская сборная Италии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций — 2026, в матче за третье место одолев китайскую команду. Встреча, которая прошла в Макао, завершилась со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13). Главной героиней встречи стала Екатерина Антропова, набравшая 26 очков: 21/42 в атаке (50%), 4 эйса и 1 блок. У Китая самой результативной стала Чжуан Юйшань — 14 очков.

Также сегодня, 26 июля, состоится финальный матч турнира, в котором за золото сразятся сборные Бразилии и Турции. Начало встречи запланировано на 14:30 мск. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Италия является прошлогодним победителем Лиги наций среди женщин. В финале турнира 2025 года итальянская команда обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).