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Китай — Италия, результат матча 26 июля 2026, счёт 1:3, финал; Лига наций — 2026 женщины

Сборная Италии стала бронзовым призёром женской Лиги наций — 2026
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Женская сборная Италии по волейболу стала бронзовым призёром Лиги наций — 2026, в матче за третье место одолев китайскую команду. Встреча, которая прошла в Макао, завершилась со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13). Главной героиней встречи стала Екатерина Антропова, набравшая 26 очков: 21/42 в атаке (50%), 4 эйса и 1 блок. У Китая самой результативной стала Чжуан Юйшань — 14 очков.

Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
26 июля 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Китай
Окончен
1 : 3
Италия
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованнини, Антропова

Также сегодня, 26 июля, состоится финальный матч турнира, в котором за золото сразятся сборные Бразилии и Турции. Начало встречи запланировано на 14:30 мск. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Италия является прошлогодним победителем Лиги наций среди женщин. В финале турнира 2025 года итальянская команда обыграла Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций - 2026 (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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