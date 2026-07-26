Женская сборная Турции выиграла Лигу наций — 2026

Сборная Турции по волейболу стала победителем Лиги наций — 2026 среди женщин. В финальном матче, который состоялся в Макао, турчанки одолели команду Бразилии со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21). Главной героиней финала стала Мелисса Варгас, набравшая 33 очка: 27/53 в атаке (51%), три эйса и три результативных блока.

Также сегодня, 26 июля, на турнире состоялся матч за третье место. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Италии, обыгравшая Китай со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

Для Турции это второй титул женской Лиги наций после чемпионства 2023 года. Бразилия в пятый раз сыграла в финале и потерпела пятое поражение.

Предыдущим чемпионом турнира была Италия. В финале 2025 года итальянки одолели бразильскую команду со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).