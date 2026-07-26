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Турция — Бразилия, результат матча 26 июля 2026, счёт 3:1, финал; Лига наций 2026 женщины

Женская сборная Турции выиграла Лигу наций — 2026
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Сборная Турции по волейболу стала победителем Лиги наций — 2026 среди женщин. В финальном матче, который состоялся в Макао, турчанки одолели команду Бразилии со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21). Главной героиней финала стала Мелисса Варгас, набравшая 33 очка: 27/53 в атаке (51%), три эйса и три результативных блока.

Лига наций (ж) . Финал
26 июля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Бразилия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Араужо, Монтибеллер, Ратцке, Неззо, Соуза, Венк, Насименто, Бергманн, Бассо, де Арруда, Бесен

Также сегодня, 26 июля, на турнире состоялся матч за третье место. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Италии, обыгравшая Китай со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

Для Турции это второй титул женской Лиги наций после чемпионства 2023 года. Бразилия в пятый раз сыграла в финале и потерпела пятое поражение.

Предыдущим чемпионом турнира была Италия. В финале 2025 года итальянки одолели бразильскую команду со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

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